Выборы в Белгородский городской Совет прошли без нарушений

Фото: @v_v_demidov.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что выборы в белгородский горсовет признаны состоявшимися. Участие в голосовании приняли 25,52% горожан. По информации избиркома, абсолютную поддержку получила партия «Единая Россия» - 54,2%. Кроме того, ее кандидаты во всех 27 одномандатных округах стали первыми.

Всего же в горсовет по итогам выборов проходят шесть партий. 33 места – у «Единой России», 2 – у КПРФ, по одному – у партий «Коммунисты России», ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Партии пенсионеров».

Выборы проходили на протяжении трех дней – с 8 по 10 сентября. Мэрия Белгорода занималась организационными вопросами: предоставление помещений для голосования, обеспечение антитеррористической, противопожарной защищенности.

- Поздравляю избранных депутатов и выражаю надежду на продолжение конструктивного сотрудничества Горсовета с мэрией Белгорода. Благодарю членов избирательных комиссий за высокий уровень работы. Признателен горожанам за то, что исполнили свой гражданский долг и выразили позицию на прошедших выборах, - сказал Демидов.