В результате обстрела со стороны ВСУ в белгородском селе повреждены два дома. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Репяховка Краснояружского района сегодня, 11 сентября. По предварительной информации, никто не пострадал. Однако при подомовом обходе выявлено, что осколками снарядов были повреждены два частных домовладениях.

- Повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы, а также хозяйственная постройка. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба, - написал руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.