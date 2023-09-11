Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика11 сентября 2023 10:49

В результате обстрела со стороны ВСУ в белгородском селе повреждены два дома

Осколками снарядов посечены фасады и заборы, выбиты окна
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В результате обстрела со стороны ВСУ в белгородском селе повреждены два дома.

В результате обстрела со стороны ВСУ в белгородском селе повреждены два дома.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Репяховка Краснояружского района сегодня, 11 сентября. По предварительной информации, никто не пострадал. Однако при подомовом обходе выявлено, что осколками снарядов были повреждены два частных домовладениях.

- Повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы, а также хозяйственная постройка. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба, - написал руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.