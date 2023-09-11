Больше чем на тысячу человек уменьшилось население Белгородской области за 7 месяцев. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На еженедельном оперативном совещании правительства Белгородской области министр соцзащиты Елена Батанова рассказала, что население региона уменьшилось больше чем на тысячу человек. Такие показатели были за последние семь месяцев. Но они временные, поскольку люди постепенно возвращаются в свои дома.

- Рост миграционного потока объясним, он связан с определенными событиями. Предварительный анализ восьми месяцев показывает, что ситуация выправляется в положительную сторону, люди возвращаются в Белгородскую область, - пояснила Батанова.

Отметим, в Белгородской области проживает 1 млн 514 тыс. человек. За семь месяцев 2023 года в регион прибыли 25 994 человек, а уехали немногим больше – 27 042 человека. Миграционная убыль составила 1 048 человек.