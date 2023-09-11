Гладков: «Выборы были организованы на самом высоком уровне»

Сегодня на оперативном совещании губернатор Белгородской области поздравил депутатов, которые одержали победу на прошедших в эти выходные выборах. Вячеслав Гладков отметил, что выборы в Советы депутатов муниципальных округов и районов были организованы на высоком уровне.

- Выборы были, мне кажется, организованы на самом высоком уровне, потому что действительно вызовов было много, переживаний. Независимо от статуса, везде работа была проведена, ошибок допущено не было, возможность у людей проголосовать была, - сказал глава региона.

Глава региона также обратился к депутатам с поздравлениями и выразил надежду на то, что они смогут доказать избирателям, что все надежды они возлагали не зря.