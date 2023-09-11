В Белгородской области обломок сбитого БПЛА упал на проезжую часть

Сегодня ночью над Белгородской областью сработала дежурная система противовоздушной обороны. Около 01.20 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. В Яковлевском городском округе уничтожены два БПЛА.

- Пострадавших нет. Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. На месте работают все оперативные службы, - сообщил губернатор Вячеслав Гладков.