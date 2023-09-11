В Белгородской области 11 сентября не будут продавать алкоголь Фото: "КП" Архив

На территории Белгородской 11 сентября действует запрет на продажу спиртного в магазинах и гипермаркетах. Это связано с Всероссийским днем трезвости. Такие меры власти региона приняли для обеспечения порядка.

Примечательно, что запрет на реализацию алкогольной продукции не коснется предприятий общественного питания. То есть при желании белгородцы смогут приобрести горячительные напитки в ресторанах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области.

Напомним, что закон № 71 «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции» был принят в Белгородской области в 2016 году. Запрет на продажу спиртного в регионе также традиционно действует в День знаний, День защиты детей, а также в дни празднования последнего звонка и выпускных вечеров.