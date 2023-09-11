В Белгородской области стартовал конкурс «Народный участковый – 2023»

Сегодня в Белгородской области стартовал первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2023». Конкурс проводится уже в 11 раз. Лучшего участкового уполномоченного страны жители определят путем голосования.

Напомним, конкурс состоит из трех этапов. Первый проводится в рамках муниципалитетов и определяет победителей на районном уровне. Он продлится с 11 по 20 сентября.

Далее полицейские, набравшие наибольшее количество голосов, продолжат участие во втором этапе конкурса – областном. А уже лучший участковый региона представит Белгородскую область на финальном Всероссийском этапе конкурса.

Чтобы познакомиться с анкетами участников и проголосовать за одного из них, перейдите по ссылке или нажмите на баннер в нижнем правом углу сайта.