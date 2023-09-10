Больше 40% избирателей проголосовали на выборах в Белгородской области

Фото: https://vk.com/oblizbirkom_31.

По данным 15:00 10 сентября, в Белгородской области свой голос на выборах отдали уже 41,61% жителей региона. Такие цифры сообщил региональный избирком.

А дополнительных выборах депутата Белгородской областной Думы седьмого созыва явка составила 60,98 процентов. На выборах депутатов Белгородского городского совета седьмого созыва свой голос отдали 21,61% избирателей.

Белгородские коты-наблюдатели. Фото: https://vk.com/oblizbirkom_31.

Напомним, в Белгородской области с 8 по 10 сентября проходят выборы в Советы депутатов муниципальных округов и районов. Члены избирательных комиссий не только работают на участках, но и выезжают к избирателям, которые ждут их на дому. Некоторые избирательные участки из населенных пунктов, где введен режим ЧС, перенесли в более безопасные места.

Из ЗАГСа на избирательный участок. Фото: https://vk.com/oblizbirkom_31.

В этом году не обошлось и без интересных случаев на избирательных участках региона. Так, на одном из пунктов для голосования невероятную гибкость показала 84-летняя белгородка - "на глазах у изумленной публики" женщина села на шпагат. Многие жители региона приходили голосовать целыми семьями, иногда сразу из ЗАГСа. А на выездных участках за выбором белгородцев тщательно следили их питомцы.

В селе Гора-Подол Грайворонского горокруга волонтеры плетут маскировочные сети и льют окопные свечи для солдат. Идея для создания такого места возникла у председателя участковой комиссии №497 Галины Краснокутской. А в Алексеевском округе семейная пара решила создать настроение на участке песнями под баян.

Возраст спорту не помеха. Фото: https://vk.com/oblizbirkom_31.

Отметим, сегодня до 20:00 белгородцы могут прийти на избирательные участки и отдать свой голос.