Белгородцы могут принять участие в цифровом диктанте с 29 сентября по 15 октября

Цифровой диктант реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Это ежегодная акция, которая проходит по всей стране с 2019 года на платформе https://digitaldictation.ru.

Белгородцы смогут не только узнать свой уровень цифровых компетенций, но и пройти работу над ошибками, а также сформировать свою личную стратегию развития недостающих знаний и навыков. Цифровой диктант состоит из тестирований, разработанных с учетом разных возрастных групп: для детей (7-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше).

В каждом тестировании 4 смысловых блока. Первый посвящен основам цифрового потребления. Второй – цифровым компетенциям (работе с интернетом, социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами). Третий – цифровой безопасности, в том числе защите своих персональных данных и устройств. Четвертый дополнительный блок – новым технологиям, включая искусственный интеллект и умные голосовые помощники.