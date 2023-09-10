В Белгороде прошла первая сельхозярмарка этой осени. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В субботу в Белгороде прошла большая сельскохозяйственная ярмарка. В ней приняли участие больше 20 тысяч горожан и гостей областного центра. Всего реализовано 38 тонн продукции.

Порядка 200 товаропроизводителей, личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств из Белгородской области представили свою продукцию. Из них более 25 крупных сельхозпроизводителей, порядка 156 - личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, из которых 33 – грантополучатели на развитие бизнеса.

Традиционно на ярмарке белгородцы могли приобрести мясную и молочную продукцию, крупы, растительные масла, муку, сахар, хлеб, кондитерские изделия, свежие овощи и фрукты нового урожая, непродовольственные товары, в том числе сувениры. Вся продукция прошла проверку на соответствие санитарным и ветеринарным нормам.