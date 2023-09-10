Убегая от полиции, белгородец на «Ямахе» собрал 19 штрафов Фото: "КП" Архив

Вчера, 9 сентября, в Старом Осколе сотрудники ДПС задержали гонщика на мотоцикле «Ямаха». Нерадивый байкер игнорировал требования об остановке и пытался скрыться от правоохранителей. Однако ему это не удалось, правонарушителя задержали. В итоге составлено 19 административных материалов за нарушения Правил дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, во время преследования мотоциклист шесть раз выехал на встречную полосу, четыре раза проехал на красный свет светофора, еще четыре раза проехал по велосипедным и пешеходным дорожкам. Кроме того, в отношении водителя 1997 года рождения было составлено еще пять административных материалов за игнорирование дорожных знаков и разметки, непредоставление преимущество пешеходам, невыполнение требования об остановке транспорта, за управление транспортом без документов.