В Белгородской области закончили строительство уличного освещения в трех селах. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Борисовском районе Белгородской области в трех населенных пунктах завершили строительство уличного освещения. Речь идет о селах Зозули, Грузское, Байцуры. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении.

-Завершаем строительный сезон, а значит завершаем строительство объектов, которые были запланированы в этом году. Я надеюсь, что жители увидели или заметили разницу, что стало ярче, стало комфортнее, но самое главное - стало безопаснее на дорогах в этих селах, - сказал руководитель Белгородской области.

Отметим, в общей сложности в 2023 году на территории региона уличное освещение должны провести на протяженности в 50 километров. На сегодняшний день 2/3 объема уже выполнены.