Под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино в Белгородской области. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 9 сентября, атаке со стороны ВСУ подверглось село Сподарюшино в Грайоворонском городском округе. По предварительной информации, никто не пострадал. Однако есть повреждения в двух частных домах. Подробности обстрела сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- В Грайворонском городском округе под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино. Пострадавших нет. Повреждения выявлены в двух частных домовладениях: в одном доме пробита кровля, выбиты окна, посечен забор, во втором - поврежден забор. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба, - написал глава региона в телеграм-канале.