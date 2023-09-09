До конца года в Белгородской области откроют 6 центров общения для пенсионеров

В Белгородской области становится больше мест, где люди старшего поколения могут общаться, проводить время с пользой, получать полезные знания и навыки. До конца года еще шесть таких центров откроется в муниципалитетах региона. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Сейчас на территории региона функционируют семь таких центров. Они расположены в Ракитянском, Краногвардейском, Новооскольском, Прохоровском, Губкинском, Вейделевском, Краснояружском районах и округах. Одним из последних центров открылся в Новом Осколе. Пенсионеры в нем вышивают, смотрят фильмы, занимаются гимнастикой и просто общаются.

- До конца года мы откроем еще шесть — это Ровеньской, Волоконовский, Борисовский Корочанский, Грайворонский районы и округа, а также город Шебекино, - сказал губернатор Вячеслав Гладков.

График работы Центров будет зависеть от потребностей пенсионеров — расписание встреч будут подстраивать под удобство старшего поколения.