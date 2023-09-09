В Белгородской области досрочно отремонтировали крыши двух многоэтажек

В Короче Белгородской области раньше срока отремонтировали крыши в двух многоквартирных домах - №11а и 13 на улице Интернациональной. Обновление крыши в доме 11аа был запланировано по программе на 2036 год. Однако его пришлось перенести в срочном порядке на более ранний срок из-за подтекающей кровли. Теперь у 80 жителей пятиэтажки 2010 года постройки улучшились условия проживания.

В общей сложности в текущем году в Корочанском районе отремонтировали 6 многоквартирных домов. Помимо двух домов по ул. Интернациональной в Короче, также капитальный ремонт проводился 4 зданий (д. 3, д. 3а, д. 3б и д. 3в) в селе Бехтеевка по ул. Дорошенко. Как сообщается в пресс-службе муниципалитета, во всех домах обновили внутридомовые инженерные сети, отремонтировали кровли. В домах № 3 и № 3а объем работ уже завершен, а в зданиях № 3б и № 3в осталось заменить подъездные дверные блоки на стальные с установкой доводчиков.