Белгородцев напугали подозрительные голуби

Жительница Белгородского района жалуется на подозрительную стаю голубей в Разумном-71. По словам женщины, неизвестные их выпустили в микрорайоне специально, и птицы могут быть заражены.

-В Разумном-71 неизвестные мужчины с черной машины привези и выпустили около двух десятков белых декоративных голубей. Теперь все эти голуби сидят по всему массиву. Администрация Разумного не хочет провести проверку по данному происшествию? Не является ли это диверсией со стороны соседнего государства? Может голуби являются переносчиками какого-нибудь заболевания, - написала обеспокоенная женщина.

На жалобу белгородки отреагировал временно исполняющий обязанности главы Белгородского района Дмитрий Рудев. Чиновник пообещал, что специалисты съездят на место и разберутся в ситуации.

Напомним, в прошлом году после начала СВО на одном из подъездов появились объявления с призывом убивать якобы зараженных в Украине голубей и кошек. Позже губернатор пояснил, что это была инициатива жильцов, которым попросту не нравятся животные.