Белгородские «Поезда здоровья» вернутся на маршруты уже с 11 сентября. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков сообщил, что с понедельника, 11 сентября, в Белгородской области возобновляют работу «Поезда здоровья». До конца месяца воспользоваться услугами смогут жители пяти муниципалитетов региона.

- С начала 2023 года они посетили более 90 населенных пунктов. Посетили 16 пунктов временного размещения. Через них прошли 22 тысячи человек: у 350 человек были определены признаки серьезных заболеваний, которые угрожали жизни. Большой востребованностью пользуются наши «Поезда здоровья», и я надеюсь, что они и дальше будут успешно работать на благо наших жителей, то есть вас, дорогие друзья! – отметил губернатор Гладков.

График выездов «Поездов здоровья» в муниципалитеты Белгородской области

С 11-15 сентября 2023 года:

с. Подольхи Прохоровский район,

с. Дмитриевка Ракитянский район,

с. Ржевка Ровеньской район,

с. Сергиевка Губкинский городской округ.

С 18-22 сентября 2023 года:

с. Радьковка Прохоровский район,

с. Солдатское Ракитянский район,

с. Викторополь Вейделевский район,

с. Скородное Губкинский городской округ.