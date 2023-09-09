Губернатор Белгородской области проведет большую прямую линию в соцсетях

Вячеслав Гладков проведет прямую линию в социальных сетях. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков анонсировал проведение масштабной прямой линии в социальных сетях. Трансляция состоится 13 сентября в 19:00 в телеграме, Одноклассниках и ВКонтакте. В прямом эфире глава региона ответит на вопросы, которые интересуют жителей области.

- Все, у кого есть вопросы, оставляйте их под данным постом или присылайте свои обращения в чат-бот t.me/voprosgladkovbot, который мы запустили, - написал Вячеслав Гладков на своих страничках в соцсети.