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НовостиОбщество9 сентября 2023 7:21

Губернатор Белгородской области проведет большую прямую линию в соцсетях

Вячеслав Гладков ответил на актуальные вопросы жителей региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Вячеслав Гладков проведет прямую линию в социальных сетях.

Вячеслав Гладков проведет прямую линию в социальных сетях.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков анонсировал проведение масштабной прямой линии в социальных сетях. Трансляция состоится 13 сентября в 19:00 в телеграме, Одноклассниках и ВКонтакте. В прямом эфире глава региона ответит на вопросы, которые интересуют жителей области.

- Все, у кого есть вопросы, оставляйте их под данным постом или присылайте свои обращения в чат-бот t.me/voprosgladkovbot, который мы запустили, - написал Вячеслав Гладков на своих страничках в соцсети.