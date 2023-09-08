Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 сентября 2023 15:05

Белгородца, разжигавшего расовую ненависть, заключили под стражу

Мужчина оказался в изоляторе в Санкт-Петербурге
Алексей СЕРГУНИН
В ходе допроса обвиняемый полностью признал вину.

В ходе допроса обвиняемый полностью признал вину.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу приняло к производству уголовное дело, возбужденное коллегами из Белгородской области по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным следствия, в соцсетях мужчина опубликовал обращение, призывающее к совершению противоправных действий против русских граждан. Вчера, 7 сентября, его задержали в Санкт-Петербурге, где, по предварительным данным, он и записывал свое обращение. Ему предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемый полностью признал вину.

Сегодня, 8 августа, суд удовлетворил ходатайство следователя СК об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.