9 сентября в Белгородской области ожидают +19 градусов

В Белгороде ночью от +7 до +9 градусов, днем 15-17 градусов тепла. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 9 сентября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер северный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от +4 до +9 градусов, днем 14-19 градусов тепла. В Белгороде ночью от +7 до +9 градусов, днем 15-17 градусов тепла.

В целях недопущения пожаров в жилых помещениях Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует соблюдать меры пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра зажженные газовые плиты, включенные в сеть электроприборы. Следите за исправностью электропроводки, и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов.

Водителям следует быть осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае происшествия, звоните по телефону Службы спасения «112» или «101». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722)39-99-99.