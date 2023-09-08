1 143 белгородца пострадали от укусов клещей в 2023 году

В Белгородской области в период с 1 марта по 7 сентября в больницы региона с жалобами на укусы клещей обратились 1143 жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Треть из них – 426 – дети. Клещевой боррелиоз медики выявили у 65 обратившихся белгородцев.

Отметим, что наш регион является неблагополучным по клещевому боррелиозу. В Центр гигиены и эпидемиологии на исследование было отправлено 600 снятых с людей клещей. В результате боррелиями оказались заражены 148 особей.

Как добавили в Роспотребнадзоре, Белгородская область не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. При этом в сезон активности клещей вакцинацию прошли 114 человек, планировавших выехать из региона.