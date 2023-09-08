Дед Мороз открыл каток на фестивале «Белгород в цвету»

На открытии этой площадки посетители увидели почти настоящий снег, а еще сосульки и другие атрибуты зимней сказки. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На фестивале «Белгород в цвету» детская областная больница презентовала проект «Новогодние чудеса». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На открытии этой площадки посетители увидели почти настоящий снег, а еще сосульки и другие атрибуты зимней сказки. Новогодние елки украсили эксклюзивные игрушки, которые сделали своими руками многодетные мамы Белогорья.

А юные фигуристы показали небольшое представление для жителей и гостей областного центра. На катке организован бесплатный прокат коньков.