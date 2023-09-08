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НовостиОбщество8 сентября 2023 12:19

На двух остановках в Белгороде поставят навесы за шесть миллионов рублей

Подрядчик должен будет выполнить работы за полтора месяца
Алексей СЕРГУНИН

Мэрия Белгорода купит два навеса – для остановок «Стадион» и «Мичурина». Техническая документация опубликована на госзакупках Белгородской области. Первая конструкция обойдется бюджету в 2,8 миллиона рублей, а вторая стоит - 3,8 миллиона.

Напомним, недавно остановочные павильоны убрали. После жалоб горожан на «Стадионе» установили скамейки. Сначала мэрия отмечала, что в этом году павильона на «Стадионе» не будет, так как в бюджете расходы на это не заложены. Однако вскоре мэр Валентин Демидов уверил – это ошибка, работы выполнят в этом году.