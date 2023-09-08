Белгородское село Новую Таволжанку атаковали со стороны Украины во второй раз за день

Сегодня, 8 сентября, под повторный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Осколками снаряда посечен фасад частного жилого дома.

По словам Вячеслава Владимировича, на месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, при первом сегодняшнем обстреле Новой Таволжанки снарядом была повреждена хозпостройка частного жилого дома. А накануне, 7 сентября, белгородский поселок Задорожный атаковали со стороны Украины. В пяти населенных пунктах из-за этого пропал свет.