Белгородку будут судить за убийство сожителя

Обвиняемая схватила нож и пырнула им в живот сожителю.
Фото: Алексей СЕРГУНИН
Завершено расследование уголовного дела по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.
Вечером 3 июля текущего года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения находилась по месту жительства со своим сожителем в одном из домов Белгорода, где между ними произошел конфликт. Обвиняемая схватила нож и пырнула им в живот сожителю. От полученных повреждений 51-летний мужчина скончался на месте.
На протяжении следствия подозреваемая находилась под арестом. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.