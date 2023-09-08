Белгородку будут судить за убийство сожителя

Обвиняемая схватила нож и пырнула им в живот сожителю. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Завершено расследование уголовного дела по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Вечером 3 июля текущего года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения находилась по месту жительства со своим сожителем в одном из домов Белгорода, где между ними произошел конфликт. Обвиняемая схватила нож и пырнула им в живот сожителю. От полученных повреждений 51-летний мужчина скончался на месте.

На протяжении следствия подозреваемая находилась под арестом. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.