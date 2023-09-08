В Белгородской области будут судить инспектора исправительного учреждения

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Яковлевский межрайонный следственный отдел завершил предварительное следствие по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности) и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в группе лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

По версии следствия, в 2022 году бывший инспектор подразделения ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Белгородской области самостоятельно изготовила документ, удостоверяющий личность одного из осужденных, ранее им утерянный, и выполнила в нем подпись от имени начальника ФКУ ИЦ-1, не имея на то полномочий. Благодаря этому осужденный избежал дисциплинарной ответственности и замены неотбытой части наказания в виде принудительных работ на лишение свободы.

В октябре 2022 года обвиняемая вступила в преступный сговор с осужденным и его знакомым, организовав на территории нашего региона незаконный сбыт наркотиков при помощи «тайников». Она предоставила им свою машину, на которой сообщники привезли из соседней Воронежской области наркотическое вещество для последующего сбыта. Преступление выявили следователи СК России по Белгородской области и сотрудники региональных управлений МВД и ФСИН.

На протяжении следствия все трое подозреваемых находились под арестом. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.