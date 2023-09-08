Белгородские врачи не смогут устроиться на постоянную работу в «Бригантину Белогорье»

Накануне, 7 сентября, во время вечернего прямого эфира в соцсетях к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась врач с вопросом о переезде на постоянную работу в лагерь «Бригантина Белогорье», чтобы оздоровлением белгородских детей занимались не посторонние люди.

Глава региона рассказал, что сотрудников в крымский лагерь «Бригантина Белогорье» детей приглашают на временную работу, например, на время отпуска.

- Уважаемые учителя, врачи, воспитатели, мы готовы принимать вас на временную работу по тем вакансиям, которые есть у нас в этом лагере, чтобы обеспечить более комфортное и безопасное нахождение там.

По словам Вячеслава Владимировича, постоянный вариант трудоустройства не рассматривается.

- Мы вас не возьмем, потому что мы категорически против отъезда врачей из региона. Создавать дополнительное стимулирование, чтобы наши врачи уезжали даже в наш лагерь за пределами Белгородской области мы не будем - врачи нам нужны здесь.