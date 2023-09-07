В белгородском Шебекино отопительный сезон начнется без задержек. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Шебекинском городском округе идет активная подготовка к отопительному сезону. Восстановительные работы поврежденных во время обстрелов ВСУ котельных еще продолжаются. Две из четырех котельных на особом контроле губернатора. Но работы обещают выполнить в срок, чтобы подать жителям отопление в срок.

- По докладу главы округа Владимира Жданова и министра ЖКХ Алексея Ботвиньева, все работы будут выполнены в срок и отопительный сезон начнется без задержек. Однако из четырех поврежденных котельных две остаются на особом контроле. Одну из них должны поставить на фундамент до начала отопительного сезона. Еще на одной котельной в настоящий момент меняют кабельную линию, при этом поврежденный газовый трубопровод уже восстановили, - рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Напомним, в ходе еженедельного оперативного совещания правительства региона 4 сентября министр ЖКХ Алексей Ботвиньев доложил о двух поврежденных при обстреле котельных. Сообщалось, что вторую котельную могли не успеть отремонтировать до начала отопительного сезона.