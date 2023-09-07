Задержали белгородца, разжигавшего ненависть по отношению к русским

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что в соцсетях 33-летний мужчина, ранее проживавший в Белгородской области, опубликовал обращение с призывом к совершению противоправных действий против русских граждан. Сегодня, 7 сентября, подозреваемого задержали в Санкт-Петербурге. В ближайшее время будет решен о вопрос об избрании ему меры пресечения. Максимальное наказание по инкриминируемой статье - до шести лет тюрьмы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 6 сентября, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Белгородской области Захарову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах по информации о призывах жителя нашего региона к совершению противоправных действий.