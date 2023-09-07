Два дома повреждены при обстреле белгородского села Новопетровки ВСУ 7 сентября 2023

Сегодня, 7 сентября, в Валуйском городском округе по селу Новопетровке выпущены четыре снаряда ствольной артиллерии. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. В двух частных жилых домовладениях выбиты окна.

По словам Вячеслава Владимировича, также в результате обстрела произошло загорание сухой травы на площади 100 квадратных метров, сейчас пожар потушен силами ДПД.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородский поселок Задорожный обстреляли со стороны Украины.