Белгородец потерял 65 тысяч рублей при покупке топливных карт с бонусами

Для перечисления денег достаточно номера карты, указанного на ее лицевой стороне. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Старому Осколу задержали подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 31-летний житель Невинномысска. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

По предварительным данным, злоумышленник разместил в интернете объявление о продаже топливных карт с бонусами. На него откликнулся 51-летний житель Старого Оскола. Мужчина перечислил продавцу 65 тысяч рублей, но обещанный товар так и не получил. В соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Полицейские напоминают, что для перечисления денег достаточно номера карты, указанного на ее лицевой стороне. Не сообщайте никому пароли, поступающие в смс-сообщениях, и цифры, напечатанные на обратной стороне банковской карты. Не спешите вносить предоплату, договоритесь об оплате товара наложенным платежом при получении или воспользуйтесь услугой «Безопасная сделка», которая позволяет сохранить денежные средства до момента получения товара и подтверждения его соответствия.