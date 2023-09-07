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НовостиОбщество7 сентября 2023 11:47

За полгода белгородцы получили 677 квартир с использованием эскроу-счетов

Жители Белгородской области за этот период открыли 94 новых счета
Наталия ИЛЮШНИКОВА
За полгода белгородцы получили 677 квартир с использованием эскроу-счетов.

За полгода белгородцы получили 677 квартир с использованием эскроу-счетов.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С января по июль 2023 года жители Белгородской области получили 677 квартир с использованием эскроу-счетов. За этот период застройщикам перечислено порядка 2,8 миллиардов рублей.

В общей сложности с начала перехода застройщиков на счета эскроу белгородцы купили с их применением порядка 3,5 тысячи квартир. Согласно данным на 1 июля 2023 года, на счетах эскроу в регионе аккумулировано почти 7 млрд рублей. За полгода сумма увеличилась на более чем 700 млн рублей. За 6 месяцев 2023 года жители региона открыли 94 новых счета, их количество увеличилось до 1776.

- С 1 июля 2019 года застройщики должны возводить новые дома за счет собственных средств или банковских кредитов, а деньги граждан привлекать только через счета эскроу. Пока объект не сдан, получить доступ к деньгам дольщиков строители не могут, что позволяет защитить их права. Деньги со счета эскроу переходят застройщику только после сдачи готового жилья, – рассказал начальник экономического отдела Отделения Белгород Банка России Геннадий Крыксин.