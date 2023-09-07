На Везелке в Белгороде появился синий кит

Фото: пресс-служба мэрии Белгорода.

Еще один необычный арт-объект появился в Белгороде в рамках фестиваля «Белгород в цвету». На Везелке в парке Победы теперь красуется огромный синий кит. Он станет главным символом одной из образовательных площадок предстоящего мероприятия.

По задумке авторов, кит не просто порадует гостей фестиваля своей красотой и величием, но и обратит их внимание на проблему загрязнения рек.

Как отметили в пресс-службе администрации областного центра, важный шаг для решения экологической проблемы уже сделан. Так, по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова проводится масштабная работа по расчистке русел рек Белгородской области.

- Задача одна – восстановить экологический баланс водных объектов. Но без участия самих белгородцев добиться значимых результатов трудно. Только бережное отношение к природе жителей позволит восстановить биоразнообразие наших рек, - подчеркнули в мэрии Белгорода.

Напомним, фестиваль "Белгород в цвету" пройдет в областной столице с 8 по 10 сентября. Площадки проекта в этом году расположились в парке Победы, на Везелке, у Мастерславля. На протяжении трех дней для гостей мероприятия будут проходить мастер-классы, обучающие лекции. На большой понтонной сцене белгородцев и гостей города порадуют выступления творческих коллективов региона и приглашенных звезд.