У белгородца похитили триммер и бензопилу

В ОМВД России по Белгородскому району обратился 71-летний мужчина. Приехав после длительного отсутствия в поселок Октябрьский, он обнаружил, что из его дома похитили инструменты. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 27-летний ранее судимый за кражу местный житель. По предварительным данным, внимание злоумышленника привлек дом, который большую часть времени пустует, так как хозяин постоянно проживает в другом регионе. В середине апреля подозреваемый, выставив окно, проник в жилище, откуда похитил электрический триммер и бензопилу. Несмотря на то, что с момента преступления прошло пять месяцев, полицейским удалось обнаружить и изъять инструменты.

В соответствии с п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.