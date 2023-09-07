Под Белгородом задержали иностранца с поддельными водительскими правами

У автоинспекторов вызвала сомнения подлинность предъявленного им водительского удостоверения иностранного образца. Фото: Алексей СЕРГУНИН

На днях сотрудники ДПС остановили в селе Никольское Белгородского района «ВАЗ 2107» под управлением 28-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. У автоинспекторов вызвала сомнения подлинность предъявленного им водительского удостоверения иностранного образца. Впоследствии эксперты подтвердили, что документ является подделкой.

По предварительным данным, автомобилист приобрел фальшивку на «черном» рынке. В соответствии с ч.5 ст.33 ч.2 ст.327 УК РФ (Пособничество в изготовлении поддельных документов) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до трех лет.