Особый противопожарный режим в Белгородской области продлили до 4 октября

До 4 октября в Белгородской области будет действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На этот период ограничен въезд транспортных средств в лесные массивы, за исключением специализированных автомобилей. В лесах запрещено проводить культурно-массовые и спортивные мероприятия. Кроме того, нельзя разводить костры запрещено.

За нарушение правил пожарной безопасности виновные понесут административную ответственность. Граждане заплатят штраф от 40 тысяч рублей, должностные лица - от 60 тысяч, юридические - от 600 тысяч рублей до 1 миллиона.