В Белгородской области в 2023 году установили 26 вышек сотовой связи

Сегодня, 7 сентября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в традиционном утреннем обращении в соцсетях рассказал, что в этом году в регионе установили 26 вышек сотовой связи в населенных пунктах от 100 до 200 человек.

- Более пяти тысяч человек уже почувствовали улучшение качества связи. Мне кажется, что это хорошо.

Вячеслав Владимирович поблагодарил за помощь министра цифрового развития РФ Максута Шадаева.

- Я с ним встречался, он обещал помочь, и я благодарен, что он выполняет свои обещания.