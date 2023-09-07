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НовостиПолитика7 сентября 2023 6:12

Белгородский поселок Задорожный обстреляли со стороны Украины 7 сентября 2023

В пяти населенных пунктах из-за этого пропал свет
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 7 сентября, утром под артиллерийский обстрел ВСУ попала окраина поселка Задорожного Краснояружского района. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, без света остаются пять населенных пунктов. Это села Вязовое, Теребрено, Староселье, поселки Задорожный и Илек-Пеньковку.

По словам Вячеслава Владимировича, аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, ВСУ обстреляли поселок Уразово в Белгородской области.