Белгородский поселок Задорожный обстреляли со стороны Украины 7 сентября 2023

Сегодня, 7 сентября, утром под артиллерийский обстрел ВСУ попала окраина поселка Задорожного Краснояружского района. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, без света остаются пять населенных пунктов. Это села Вязовое, Теребрено, Староселье, поселки Задорожный и Илек-Пеньковку.

По словам Вячеслава Владимировича, аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, ВСУ обстреляли поселок Уразово в Белгородской области.