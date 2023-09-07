Белгородец похитил у водителя маршрутки сумку с деньгами

К моменту задержания подозреваемый деньги потратил, но сумку правоохранителям удалось изъять. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Белгороду обратился 36-летний местный житель. Он сообщил, что из его маршрутного автобуса пропала сумка с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже. Им оказался 23-летний пассажир.

По предварительным данным, войдя в автобус, мужчина обратил внимание на лежавшую в салоне сумку. Дождавшись, когда водитель отвлечётся, он забрал её, положил в пакет и вышел на первой остановке. К моменту задержания подозреваемый деньги потратил, но сумку правоохранителям удалось изъять. Сумма причиненного ущерба составила около 16 тысяч рублей. В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.