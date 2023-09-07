В Белгородской области количество стипендий для студентов-педагогов будет больше

Губернатор Белгородской области подписал постановление, согласно которому в регионе увеличится количество стипендий по направлению «Образование и педагогические науки». 29 из них будут получать студенты вузов, 31 - распределят среди учащихся колледжей. В их числе Алексеевский, Валйский, Белгородский, Старооскольский и Яковлевский педагогические колледжи.

В общей сложности в постановлении указано 60 губернаторских стипендий. Раньше их было 42. На стипендию могут претендовать лучшие студенты-педагоги.

С 2022 года ежемесячный размер стипендии для студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования составляет 2 000 и 3 000 рублей соответственно.