Белгородские дети с ОВЗ к фестивалю создадут «Сады здоровья». Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Одной из площадок на фестивале «Белгород в цвету» станет «Сады здоровья». Уникальность в том, что создадут ее дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья.

Появилась такая площадка благодаря сотрудничеству со «Школой юного садовода» музея-заповедника «Архангельское» в Москве. Как отмечают организаторы, основная идея «Садов здоровья» заключается в социализации детей, независимо от их особенности развития, в творческом процессе создания ландшафтных композиций.

Свои уникальные сады будут создавать ребята в возрасте 9-15 лет с кураторами, воспитанники БРОО «Синяя птица», школ №43 и 37 областного центра. Они освоят навыки работы с растениями, изучат полезные свойства лечебных трав, применят принципы ландшафтного дизайна на практике.

Всего будет создано 10 садов – два совместных, восемь индивидуальных. Два сада впоследствии планируют подарить реабилитационным центрам.