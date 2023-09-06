ВСУ обстреляли поселок Уразово в Белгородской области. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ поселка Уразово в Валуйском городском округе. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Осколками снарядов поврежден один дом.

- Под обстрел ВСУ попал посёлок Уразово Валуйского городского округа. Пострадавших нет. После подворового обхода повреждения выявлены в одном частном домовладении. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.

Напомним, сегодня противник также обстрелял село Вязовое в Краснояружском районе. В результате обстрела без электричества остались два села – была повреждена ЛЭП.