60-летняя белгородка во время пьяной ссоры воткнула нож в сожителя. Фото: "КП" Архив

Белгородский Следком закончил расследование по делу об убийстве 51-летнего жителя областного центра. В совершенном преступлении обвиняют 60-летнюю местную жительницу.

Следователи установили, что вечером третьего июля текущего года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения находилась по месту жительства со своим сожителем, где между ними произошел конфликт. Во время перепалки женщина схватила нож и ударила им потерпевшего в живот. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

Белгородка находится под стражей. Собранная следственными органами доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.