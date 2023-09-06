Мошенники взломали личный кабинет белгородки на маркетплейсе и купили обувь. Фото: "КП" Архив

В полицию обратилась 69-летняя жительница Валуйского городского округа. Киберпреступники взломали ее личный кабинет в интернет-магазине и купили две пары обуви на сумму 10548 рублей. Деньги списались с банковской карты, привязанной к аккаунту потерпевшей.

По данному факту завели уголовное дело за кражу, совершенную с банковского счета. В пресс-службе УМВД по Белгородской области сообщили, что санкции предусматривают до шести лет лишения свободы. Полиция устанавливает личности злоумышленников.

Правоохранители рекомендуют белгородцам не привязывать банковские карты к аккаунту в интернет-магазинах. Также не стоит хранить на балансе в личном кабинете большие суммы денег. Лучше пополнить его непосредственно перед самой покупкой.