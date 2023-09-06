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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 14:10

Мошенники взломали личный кабинет белгородки на маркетплейсе и купили обувь

Деньги списались с банковской карты пострадавшей жительницы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Мошенники взломали личный кабинет белгородки на маркетплейсе и купили обувь.

Мошенники взломали личный кабинет белгородки на маркетплейсе и купили обувь.

Фото: "КП" Архив

В полицию обратилась 69-летняя жительница Валуйского городского округа. Киберпреступники взломали ее личный кабинет в интернет-магазине и купили две пары обуви на сумму 10548 рублей. Деньги списались с банковской карты, привязанной к аккаунту потерпевшей.

По данному факту завели уголовное дело за кражу, совершенную с банковского счета. В пресс-службе УМВД по Белгородской области сообщили, что санкции предусматривают до шести лет лишения свободы. Полиция устанавливает личности злоумышленников.

Правоохранители рекомендуют белгородцам не привязывать банковские карты к аккаунту в интернет-магазинах. Также не стоит хранить на балансе в личном кабинете большие суммы денег. Лучше пополнить его непосредственно перед самой покупкой.