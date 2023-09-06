С 8 по 10 сентября в регионе пройдут выборы депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва

Фото: @v_v_demidov

В Белгородской области с 8 по 10 сентября пройдут выборы депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва. Сегодня мэр Белгорода Валентин Демидов встретился с руководителями участковых избирательных комиссий. На встрече обсудили итоги подготовительной работы, которая продолжалась в течение нескольких месяцев.

Так, в дни голосования в Белгороде будут открыты 183 избирательных участка. В каждом пункте будет обеспечена безопасность для граждан.

- Помещения для голосования и прилегающие территории обследованы. Участки оборудованы системами видеонаблюдения, пожарной сигнализации, тревожными кнопками, обеспечен пропускной режим и охрана. Накануне выборов помещения дополнительно обследует кинологическая служба, - рассказал глава администрации областного центра.

Демидов также отметил, что для граждан с ограниченными возможностями здоровья, которые сами не могут посетить избирательные участки, будет организовано голосование на дому. Кроме того, будет работать социальное такси.

- Хочу призвать всех жителей Белгорода не остаться в стороне и обязательно прийти 8, 9 или 10 сентября на свой избирательный участок – отдать голос за того или иного кандидата, политическую партию, высказать свое личное мнение, - обратился Демидов к белгородцам.