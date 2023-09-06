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НовостиОбщество6 сентября 2023 12:15

В Белгороде навели порядок на береговой линии Северского Донца

С побережья реки вывезли 6 кубометров мусора
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области.

Фото: Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области.

Береговую линию Северского Донца в Белгороде очистили от мусора. В порядок привели больше километра берега от железнодорожного моста до пляжа. С очищенного участка вывезли 6 кубометров отходов – пластиковых и железных банок, битого стекла и прочего мусора.

Субботник прошел по инициативе управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области при содействии транспортной компании «Экотранс».

Начальник отдела учета и анализа объектов животного мира регионального управления Экоохотнадзора Алексей Посохов отметил, что этот участок Северского Донца находится непосредственно в черте города и пользуется большой популярностью среди рыбаков и любителей пеших прогулок. Поэтому крайне важно поддерживать чистоту и не допускать захламления таких мест.