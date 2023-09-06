В Белгороде навели порядок на береговой линии Северского Донца

Фото: Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области.

Береговую линию Северского Донца в Белгороде очистили от мусора. В порядок привели больше километра берега от железнодорожного моста до пляжа. С очищенного участка вывезли 6 кубометров отходов – пластиковых и железных банок, битого стекла и прочего мусора.

Субботник прошел по инициативе управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области при содействии транспортной компании «Экотранс».

Начальник отдела учета и анализа объектов животного мира регионального управления Экоохотнадзора Алексей Посохов отметил, что этот участок Северского Донца находится непосредственно в черте города и пользуется большой популярностью среди рыбаков и любителей пеших прогулок. Поэтому крайне важно поддерживать чистоту и не допускать захламления таких мест.