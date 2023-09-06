В Белгородской области уровень травматизма на производстве снизился на 9%

О ситуации по производственному травматизму в Белгородской области рассказала управляющая отделением регионального Соцфонда Ирина Шушкова. На блифинге она отметила, что с начала года в области зарегистрировали 200 несчастных случаев на производстве. Семь смертельных, 35 тяжелых и 158 легких. При этом в 2023 году количество страховых несчастных случаев по сравнению с 2022 годом того же периода уменьшилось на 9%.

Чаще всего работники получали травмы по следующим причинам: неудовлетворительная организация производства и рабочих мест; нарушение технологического процесса; личная неосторожность пострадавшего; нарушение трудовой и производственной дисциплины.

В числе основных причин, когда происходил несчастный случай: падение с высоты, ДТП, воздействие движущихся, разлетающихся предметов и деталей и защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами.

На учете в Соцфонде на сегодняшний день состоят 4,5 тысячи пострадавших. Для них предусмотрены четыре вида выплаты: пособие по временной нетрудоспособности; единовременное пособие; ежемесячное пособие; медицинская социальная реабилитация пострадавших.

Отметим, что по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному с первого дня получения травмы в 100% размере. Единовременное пособие назначают семье пострадавшего по потере кормильца в случае летального исхода в размере 2 млн рублей, в случае нетрудоспособности работника — до 130 тысяч рублей. Последняя зависит от процента утраты профессиональной трудоспособности.