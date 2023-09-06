Дорожную разметку на основных участках в Белгороде нанесут до 15 сентября

В Белгороде продолжается работа по нанесению дорожной разметки. На проспекте Богдана Хмельницкого уже заканчивают наносить материалы на проезжей части, работы ведутся в ночное время, чтобы не нарушать автомобильные потоки. Общая площадь работ на этом участке составила почти 6 тысяч квадратных метров.

В общей сложности на дорогах областного центра на данный момент пластичными материалами нанесено 13,7 тысяч квадратных метров разметки.

Дорожники уже полностью выполнили работы на улицах Чумичова, Молодёжной, Почтовой, Макаренко и на Михайловском шоссе. Обновляют разметку по Щорса. Участок завершат до субботы, 9 сентября. На очереди Корочанская, Сумская, проспект Славы.

Рабочие помимо термопластика применяют краску. С начала месяца этим материалом обновили разметку на улицах Макаренко, Орлова, Пригородной, Октябрьской и 1-ой Шоссейной. Общая площадь работ только за август составила 21 тыс. м².

Если позволят погодные условия, все работы по нанесению дорожной разметки будут завершены до 15 сентября на основных участках и до 21 сентября на второстепенных.