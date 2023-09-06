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НовостиОбщество6 сентября 2023 10:25

Следком проведет проверку по информации о призывах белгородца против русских

Бастрыкин поручил доложить о проверке
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Следком проведет проверку по информации о призывах белгородца против русских.

Следком проведет проверку по информации о призывах белгородца против русских.

Фото: "КП" Архив

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Белгородской области Захарову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах по информации о призывах жителя региона к совершению противоправных действий.

Сообщается, что в сети появилось обращение жителя Белгородской области с «призывом к совершению противоправных действий против русских граждан». О чем конкретно идет речь, не уточняется

Региональный Следком по данному факту организовал проведение процессуальной проверки.