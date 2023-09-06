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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 9:26

В Белгородской области в ДТП с участием мотоблока пострадала женщина

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области в ДТП с участием мотоблока пострадала женщина.

В Белгородской области в ДТП с участием мотоблока пострадала женщина.

Фото: "КП" Архив

ДТП с участием отечественной легковушки и мотоблока произошло в Корочанском районе вчера, 5 сентября. По предварительно информации, около 20:30 на 7 км автодороги «Короча – Губкин – граница Курской области» 31-летний водитель, управляя автомобилем «Ваз 217030», не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося мотоблока «Стурм», которым управлял 38-летний водитель, и столкнулся с ним. Также предварительно известно, что что мужчина на мотоблоке был подшофе.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что в результате дорожно-транспортного происшествия, 43-летняя пассажирка мотоблока получила травмы. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.